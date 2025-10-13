Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter e attuale opinionista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ha voluto ripercorrere alcune delle tappe della sua carriera, raccontando anche un retroscena legato al Milan risalente all'estate del 1998, quando poi si trasferì alla corte dell'Inter. In quell'annata, infatti, il giocatore fu richiesto da innumerevoli club, tra cui, sembrerebbe esserci stato anche il Milan, oltre ad altri club nazionali ed esteri. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni legate al Milan:
Le parole di Nicola Ventola sulla lontana estate del 1998: "Inter e Roma mi offrivano lo stesso ingaggio, Totti mi chiamava tutti i giorni, ma scelsi i nerazzurri per Ronaldo. Parlai pure con Milan, Juve, Monaco e con Vialli, che all’epoca era al Chelsea. Gianluca chiamò a casa, rispose mia madre, quando mi disse che c’era '“il signor Vialli' al telefono risposi mandandolo a quel paese. Cavolo, era lui...”.
