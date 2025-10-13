Il noto procuratore sportivo, Beppe Accardi, è stato intervistato dai microfoni di TMW durante la rubrica "A tu per tu". Il procuratore ha parlato di diversi temi ma, si è voluto soffermare in modo particolare sulla lotta scudetto. Il campionato è ancora lungo, ricordiamo che è iniziato da sole 6 giornate, ma quest'anno sembra essere molto equilibrato. Davanti, infatti, Napoli e Roma guidano la classifica con 15 punti, mentre il Milan segue con 13. Dietro subito Inter e Juventus, entrambe a 12. Accardi ha riferito che, quest'anno, ci sono state delle sorprese e, ha deciso di mettere sullo stesso piano ben 3 big italiane. Ecco, di seguito, le sue parole: