Callegari: “Leao? Ha un’indole che non può essere cambiata o modificata drasticamente”

Nell'ultimo video pubblicato su Youtube, Carlo Pellegatti è in compagnia del giornalista Massimo Callegari: le parole sul Milan e Leao
Alessia Scataglini
Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube, Carlo Pellegatti è in compagnia del giornalista Massimo Callegari. I due, dopo aver discusso delle reazioni avute dallo spogliatoio del Milan dopo la partita con la Juventus di una settimana fa, terminata con un pareggio a reti inviolati, si sono soffermati sulla questione Rafael Leao. Callegari ha voluto commentare il momento che sta vivendo il numero 10 portoghese, proiettandosi anche verso la partita contro la Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore rossonero, in programma domenica 19 alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole:

Callegari su Leao: "Deve accettare di sedersi qualche volta in più"

Le parole su Leao e la sua titolarità contro la Fiorentina:  "Io credo che in questo momento Gimenez e Pulisic abbiano fatto qualcosa in più in termini di impegno e quindi hanno meritato quetso status, anche perché Leao non era al top, e ha ragione Ibra a dire che in estate era stato il più positivo. Io non credo che sia un tema tattico, può essere che lui non abbia nelle gambe i 20/25 gol, è molto probabile, però i movimenti e le soluzioni per arrivare a concludere li ha e lo ha dimostrato a Torino.

Penso che abbia un'indole che più va avanti il tempo più non può essere cambiata, quindi quella situazione di carattere, di personalità che lui ha, non credo che possa essere modificata drasticamente, di queste montagne russe portoghesi, queste onde da surf che vanno su e giù, le avrà sempre. Max lo aspetta fino ad un certo punto, giustamente.

Però se queste situazioni tornano ciclicamente non è un caso, evidentemente c'è qualcosa in lui che ancora non scatta o non è scattato ma non credo che scatterà, va accettato così com'è e lui deve accettare di sedersi qualche volta in più se è così. Con la Fiorentina se partisse titolare sarebbe una grandissima occasione". 

Callegari: “Al Milan vedo un’idea di futuro che è mancata lo scorso anno”

