Callegari su Leao: "Deve accettare di sedersi qualche volta in più"

Le parole su Leao e la sua titolarità contro la Fiorentina: "Io credo che in questo momento Gimenez e Pulisic abbiano fatto qualcosa in più in termini di impegno e quindi hanno meritato quetso status, anche perché Leao non era al top, e ha ragione Ibra a dire che in estate era stato il più positivo. Io non credo che sia un tema tattico, può essere che lui non abbia nelle gambe i 20/25 gol, è molto probabile, però i movimenti e le soluzioni per arrivare a concludere li ha e lo ha dimostrato a Torino.