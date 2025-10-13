Pianeta Milan
Callegari: "Al Milan vedo un'idea di futuro che è mancata lo scorso anno"

Nel loro canale Youtube, i due giornalisti Carlo Pellegatti e Massimo Callegari hanno deciso di parlare un po' del Milan di Allegri
Alessia Scataglini
Nel loro canale Youtube, i due giornalisti Carlo Pellegatti e Massimo Callegari hanno deciso di parlare un po' del Milan di Massimiliano Allegri. Tra le tante parole spese sulla squadra rossonera, spiccano quelle legate al big match appena passato: Juventus-Milan. I ragazzi di Allegri, durante la trasferta di Torino, sono riusciti a portare a casa solamente un punto a causa dello 0-0 collezionato. Il rigore sbagliato di Pulisic e le occasioni non concretizzate di Rafael Leao hanno destato un po' di 'nervosismo'. Massimo Callegari, infatti, si è voluto soffermare sulle reazioni avute dai rossoneri del tecnico livornese nel post partita. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole sulla situazione attuale del Milan di Allegri:  "Se dovessi descrivere la situazione in questo momento la definirei con il titolo del film 'ritorno al futuro'. Ritorno al futuro perchè c'è un'idea di futuro in questa squadra che non c'è stata l'anno scorso e che viene alimentata dal modo in cui Allegri, la società, i calciatori non hanno accettato di buon grado il pareggio in casa della Juventus. Se noi pensiamo storicamente all'importanza della partita tra queste due squadre, tra questi due club, e alla difficoltà di ottenere punti a Torino, ci rendiamo conto che arrivare li e andarsene con dei rimpianti, dopo aver giocato una partita soprattutto nella seconda parte piuttosto bene, significa che ha riacquisito o sta riacquisendo questo status e questa mentalità che sono quelle degli anni migliori". 

