Suwarso, presidente del Como: “La partita in Australia col Milan? Siamo a supporto della Lega”

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato di Milan-Como a Perth
Alessia Scataglini
Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia a margine del Portugal Football Summit. Durante l'intervista, il presidente del club lombardo ha voluto spendere alcune parole sull'argomento che sta creando moltissime polemiche: Milan-Como a Perth, in Australia. Dopo le parole di diversi ex calciatori, allenatori e attuali giocatori di Serie A, come ad esempio Rabiot o Jesus Rodriguez, sono arrivate anche quelle di Suwarso, che si è detto felice della scelta fatta dalla Lega Serie A, in modo che il calcio italiano divenga sempre di più internazionale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan-Como, le parole di Suwarso

"Siamo felici di essere a supporto della Lega, è un loro iniziativa per rendere il calcio italiano sempre più internazionale. Se farlo più spesso spetta a loro deciderlo, noi possiamo esprimerci con un voto su venti. Ma saremmo di supporto. Se FIFA e autorità australiane concordano, vorremmo portare parte dei nostri tifosi a seguire la partita".

