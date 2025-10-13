Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato di Milan-Como a Perth

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia a margine del Portugal Football Summit. Durante l'intervista, il presidente del club lombardo ha voluto spendere alcune parole sull'argomento che sta creando moltissime polemiche: Milan-Como a Perth, in Australia. Dopo le parole di diversi ex calciatori, allenatori e attuali giocatori di Serie A, come ad esempio Rabiot o Jesus Rodriguez, sono arrivate anche quelle di Suwarso, che si è detto felice della scelta fatta dalla Lega Serie A, in modo che il calcio italiano divenga sempre di più internazionale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: