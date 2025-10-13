Francesco Camarda ha trovato due gol storici nelle ultime settimane: il primo in Serie A e il primo con l'Italia Under 21. Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato proprio dell'attaccante del Milan in prestito dai giallorossi: "Quando lo abbiamo presentato, ho sottolineato come la qualità non abbia età. Lui ha talento. Si è integrato subito con il resto del gruppo ed in campo non si discute. La rete che ha realizzato contro il Bologna ci ha permesso di aggiungere un punto in classifica e di ripartire con rinnovato entusiasmo".