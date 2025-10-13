Pianeta Milan
Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato dell'attaccante del Milan Camarda e del centrocampista Modric. Ecco le sue parole
Francesco Camarda ha trovato due gol storici nelle ultime settimane: il primo in Serie A e il primo con l'Italia Under 21. Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato proprio dell'attaccante del Milan in prestito dai giallorossi: "Quando lo abbiamo presentato, ho sottolineato come la qualità non abbia età. Lui ha talento. Si è integrato subito con il resto del gruppo ed in campo non si discute. La rete che ha realizzato contro il Bologna ci ha permesso di aggiungere un punto in classifica e di ripartire con rinnovato entusiasmo".

Ancora su Camarda: "In azzurro si è ripetuto, diventando il più giovane di sempre a fare centro con l’Under 21. Sta effettuando un percorso di indubbio rilievo", queste le sue parole a 'La Gazzetta del Mezzogiorno'.

Non solo Camarda. Un altro giocatore che fa sempre parlare di sé è Luka Modric. Corvino ha detto la sua anche sul centrocampista del Milan: "Parliamo di un 'pallone d’oro' che ha vinto tantissimo ai massimi livelli con il Real Madrid, che ha una grande mentalità ed una classe cristallina. Inoltre, ha passione e consapevolezza di ciò che è in grado di dare. Insomma, è la conferma che il talento non ha età".

