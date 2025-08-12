Milan, Corvino è sicuro: “Camarda è un cavallo vincente”

Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato ancora una volta di Francesco Camarda, giovane attaccante di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce. Intervistato per il format YouTube "Classe Dirigente" della Gazzetta dello Sport, Corvino ha definito Camarda un “cavallo vincente”, sottolineando però come non sia sufficiente puntare solo sui giovani, ma sia fondamentale scegliere con cura su quali giovani investire. Ecco le parole di Corvino.
Pantaleo Corvino elogia Camarda, giovane talento del Milan in prestito al Lecce. Ecco le parole del DS del Lecce ai microfoni della Gazzetta
"Camarda è un cavallo vincente. Io parto dal presupposto che la qualità non ha età. E lo dimostro con i fatti. Camarda è un ragazzo che se lo guardi gli dai 22-23 anni. Non basta l'idea di puntare sui giovani, devi sapere su che cavalli puntare".
