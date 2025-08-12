Milan, Corvino è sicuro: “Camarda è un cavallo vincente”

Il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato ancora una volta di Francesco Camarda, giovane attaccante di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce. Intervistato per il format YouTube "Classe Dirigente" della Gazzetta dello Sport, Corvino ha definito Camarda un “cavallo vincente”, sottolineando però come non sia sufficiente puntare solo sui giovani, ma sia fondamentale scegliere con cura su quali giovani investire. Ecco le parole di Corvino.