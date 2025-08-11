Il Milan si assicura De Winter: come può essere impiegato nel gioco di Allegri?

Il Milan accelera: dopo la cessione di Malick Thiaw, la porta si è aperta per l'arrivo immediato di Koni De Winter. Il club rossonero ha agito con decisione, trovando in poche ore l'accordo sia con il Genoa che con il difensore belga classe 2002. Un'operazione caldeggiata e approvata senza riserve da Massimiliano Allegri, conquistato dalla qualità e dalla duttilità del giocatore.