Il Milan si assicura De Winter: come può essere impiegato nel gioco di Allegri?

Questa polivalenza lo rende un elemento molto prezioso per Allegri, che potrà variare schemi e assetti tattici in base all'avversario. De Winter unisce un fisico imponente a una buona velocità, caratteristica non comune per un centrale della sua stazza. È abile nei duelli aerei, aggressivo negli anticipi e, al tempo stesso, non disdegna l'impostazione del gioco dal basso.
A soli 22 anni, ha già maturato una solida esperienza in Serie A, con 68 presenze all'attivo, di cui 57 con la maglia del Genoa. L'uscita di Thiaw lo proietta immediatamente tra i candidati per una maglia da titolare: potrà affiancare Tomori in una difesa a quattro, o agire come braccetto destro in una linea a tre. In caso di necessità, potrebbe addirittura essere impiegato come terzino destro, una soluzione che ricorda molto la posizione di Kalulu.
Arrivato nell'estate 2023 dalla Juventus, De Winter si è subito imposto come protagonista al Genoa, garantendo continuità di rendimento e solidità difensiva. Nonostante un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per due mesi, ha comunque collezionato 25 presenze in campionato, mettendo a segno anche tre reti. Un'esperienza che lo ha preparato al meglio per la sua nuova avventura in maglia rossonera.
