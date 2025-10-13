Apprezzamenti per il Milan di Sacchi, il pensiero su Maignan, Modric e non solo: ZidinZinedine Zidane ha parlato anche del Diavolo a 'Il Festival dello Sport' di Trento

Uno degli eventi di questa settimana è stato senza dubbio il 'Festival dello Sport' di Trento. Ieri a margine di uno dei panel organizzati da 'La Gazzetta dello Sport' era presente anche Zinedine Zidane, leggenda della Juventus e del calcio francese in generale. Tra i temi trattati anche il Milan di Sacchi: "Penso al Milan di Van Basten, Gullit, Ancelotti, Baresi e Maldini. Sono stati appassionanti, è stata una squadra di riferimento per me". Queste le sue parole.