Zidane: “Mai offerte arrivate dal Milan. Maignan alla Juventus? Non sarei sorpreso”

Apprezzamenti per il Milan di Sacchi, il pensiero su Maignan, Modric e non solo: ZidinZinedine Zidane ha parlato anche del Diavolo a 'Il Festival dello Sport' di Trento
Emiliano Guadagnoli
Uno degli eventi di questa settimana è stato senza dubbio il 'Festival dello Sport' di Trento. Ieri a margine di uno dei panel organizzati da 'La Gazzetta dello Sport' era presente anche Zinedine Zidane, leggenda della Juventus e del calcio francese in generale. Tra i temi trattati anche il Milan di Sacchi: "Penso al Milan di Van Basten, Gullit, Ancelotti, Baresi e Maldini. Sono stati appassionanti, è stata una squadra di riferimento per me". Queste le sue parole.

Milan, Zidane su Modric. E le voci di Maignan alla Juve ...

—  

Un altro argomento che riguarda il Milan è Luka Modric, che lui ha allenato ai tempi del Real Madrid: "Ha voglia ed è bravo. Cosa serve di più?". Sempre sul Milan interessante la seguente risposta: "Sono mai stato contattato per la panchina rossonera? Non mi è mai arrivata alcuna offerta".

Poi ultimo tema che riguarda il Milan il futuro di Mike Maignan. Di pochi giorni fa l'indiscrezione de 'La Gazzetta dello Sport' secondo il quale il portiere potrebbe interessare alla Juventus una volta scaduto il suo contratto con i rossoneri (scadenza giugno 2026): "Non sarei sorpreso, è un buon portiere", questa la risposta secca di Zidane.

