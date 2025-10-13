Nell'edizione del 2025 del Festival dello Sport di Trento, uno degli ospiti è stato Rafa Benitez, ex allenatore del Liverpool, che è tornato a parlare di una delle notti più iconiche, per lui, ma terrificanti per noi, della storia del calcio europeo: la finale di Champions League del 2005 tra Liverpool e Milan. L’ex allenatore del Liverpool ha voluto ripercorrere quella lunghissima notte, raccontando alcuni retroscena di una delle rimonte più clamorose nella storia della Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole:
“Posso confermarvi che alcuni tifosi del Liverpool mi fermano ancora affermando che quella di Istanbul nel 2005 è stata la notte più bella della loro vita. Siamo arrivati in finale battendo Juve e Chelsea, infine poi il Milan in quel modo. La finale di Atene? Resta un rimpianto, abbiamo giocato meglio noi ma abbiamo perso, però ad Istanbul abbiamo giocato peggio ma vinto“
