Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Benitez: “Alcuni tifosi mi ringraziano ancora per Istanbul. Atene? Un rimpianto”

INTERVISTE

Benitez: “Alcuni tifosi mi ringraziano ancora per Istanbul. Atene? Un rimpianto”

Benitez: “Alcuni tifosi mi ringraziano ancora per Istanbul. Atene? Un rimpianto” - immagine 1
Nell'edizione del 2025 del  Festival dello Sport di Trento, uno degli ospiti è stato Rafa Benitez: le parole sulla finale col Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nell'edizione del 2025 del  Festival dello Sport di Trento, uno degli ospiti è stato Rafa Benitez, ex allenatore del Liverpool, che è tornato a parlare di una delle notti più iconiche, per lui, ma terrificanti per noi, della storia del calcio europeo: la finale di Champions League del 2005 tra Liverpool e Milan. L’ex allenatore del Liverpool ha voluto ripercorrere quella lunghissima notte, raccontando alcuni retroscena di una delle rimonte più clamorose nella storia della Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Benitez torna a parlare delle finali di Champions

—  

LEGGI ANCHE: Nkunku poco spazio (per ora) al Milan. I numeri però sono molto positivi: ecco perché>>>

Posso confermarvi che alcuni tifosi del Liverpool mi fermano ancora affermando che quella di Istanbul nel 2005 è stata la notte più bella della loro vita. Siamo arrivati in finale battendo Juve e Chelsea, infine poi il Milan in quel modo. La finale di Atene? Resta un rimpianto, abbiamo giocato meglio noi ma abbiamo perso, però ad Istanbul abbiamo giocato peggio ma vinto

Leggi anche
Virdis su Camarda e il Milan: “Una cosa mi ha fatto venire dei dubbi”. Ecco quale
Balotelli sulla Nazionale: “A volte vedo che manca quella voglia di difendere la maglia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA