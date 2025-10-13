Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Malagò: “San Siro? D’accordo con il nuovo impianto salvaguardando il vecchio”

INTERVISTE

Malagò: “San Siro? D’accordo con il nuovo impianto salvaguardando il vecchio”

Giovanni Malagò CONI
Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ha rilasciato delle dichiarazioni sullo stadio di San Siro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di SkySport al margine della manifestazione 'Tennis & Friend's'. Malagò ha voluto parlare degli stadi in Italia, nota molto dolente, riservando alcune parole anche su San Siro e quello che sarà il nuovo impianto. Ecco, di seguito, le sue parole:

San Siro, parla Malagò: "Ok con il nuovo stadio"

—  

San Siro sarà il teatro della cerimonia inaugurale dei Giochi, uno spot pazzesco per San Siro, per Milano, per le Olimpiadi, per l’Italia. Sono d’accordo con la procedura che vede un nuovo impianto salvaguardando solo parzialmente il vecchio San Siro. Succede in tutto il mondo, non ci sono questo tipo di condizionamenti“.

LEGGI ANCHE

Sugli Stadi in Italia:Qui siamo alle dolenti note, lo dicono tutti. Dai soggetti interessati agli organismi sportivi, club non solo calcistici. A fronte di grandi risultati abbiamo una pagella che non ci fa onore con insufficienze palesi per quella che è la mappatura dell’impiantistica sportiva“.

LEGGI ANCHE: Milan, bilancio positivo per il terzo anno consecutivo: i numeri

Malagò a poi concluso dicendo:Dopo aver perso sciaguratamente il treno delle Olimpiadi estive che avrebbe sistemato tutto, perché bisognava sistemare 10 stadi per le gare maschili e femminili di calcio e rugby a 7 per Roma 2024, questo treno che passa delle Olimpiadi e soprattutto degli Europei del 2032 non lo possiamo non prendere

Leggi anche
Ventola svela: “Nel 1998 parlai anche con il Milan. Scelsi l’Inter per…”
Accardi: “Anti Napoli? Non mi aspettavo un Milan così performante”

© RIPRODUZIONE RISERVATA