Sugli Stadi in Italia: “Qui siamo alle dolenti note, lo dicono tutti. Dai soggetti interessati agli organismi sportivi, club non solo calcistici. A fronte di grandi risultati abbiamo una pagella che non ci fa onore con insufficienze palesi per quella che è la mappatura dell’impiantistica sportiva“.

Malagò a poi concluso dicendo: “Dopo aver perso sciaguratamente il treno delle Olimpiadi estive che avrebbe sistemato tutto, perché bisognava sistemare 10 stadi per le gare maschili e femminili di calcio e rugby a 7 per Roma 2024, questo treno che passa delle Olimpiadi e soprattutto degli Europei del 2032 non lo possiamo non prendere“