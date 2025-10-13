Pianeta Milan
Milan, Adams sicuro: “Pulisic è il miglior giocatore della Serie A”

Milan, Pulisic votato come MVP del mese di settembre
Tyler Adams, compagno di nazionale di Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista dove ha parlato dell'americano
Tyler Adams, compagno di nazionale di Christian Pulisic, giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale YouTube Men in Blazers, dove ha parlato del rossonero. Tra le sue dichiarazioni, Adams ha parlato della Serie A e dell'impatto avuto dall'americano. Adams si è poi soffermato su quello che è il suo ruolo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Adams su Pulisic: "Le statistiche non mentono, se non è già un fuoriclasse ci è vicino"

Gli mando messaggi in privato continuamente. Mi rende davvero felice, soprattutto quando entro nello spogliatoio della mia squadra, per esempio, e dico semplicemente che un americano è il miglior giocatore della Serie A. Qual è l’argomento contrario? Datemi un argomento, ne discutiamo subito. È incredibile. E il fatto è che questa non è la sua prima stagione, sono già tre“.

Sulla continuità:Le statistiche non mentono, le sue prestazioni non mentono contro le squadre più forti, gli avversari migliori. Lui c’è sempre. Se non è già un fuoriclasse, ci è molto vicino. E non lo dico con leggerezza, ovviamente, ma come si può negarlo? Se definiamo fuoriclasse qualcuno che è al pari con lui nella classifica dei marcatori, perché non definiamo fuoriclasse anche lui?“.

Sul ruolo:Per me lui dà sempre il meglio nelle partite più importanti, indipendentemente dal tipo di partita o dal momento. E ho sempre avuto questa sensazione anche con la nazionale, che lui dia il meglio ogni volta che abbiamo bisogno di lui. Non voglio parlare per lui, ma quando guardi giocare un calciatore come lui e lo guardi con il Milan, la libertà gli dà la migliore opportunità per essere incredibile. Non vuoi incasellarlo in una posizione e dirgli: ‘Resta largo. Quando ricevi la palla, allora hai la tua opportunità per andare’“.

Ha poi concluso dicendo:E quando lo guardi giocare con il Milan, lui compare sempre in una posizione diversa. La palla va in fascia, lui arriva in area. Lui è fatto così, è questa la sua qualità. E bisogna dargli quella libertà per poter trovare le soluzioni per la nostra squadra. Lui è quel tipo di giocatore“.

