Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pellegatti: “Allegri, ecco il prossimo obiettivo con Leao. Galliani al Milan? Al momento …”

ULTIME MILAN NEWS

Pellegatti: “Allegri, ecco il prossimo obiettivo con Leao. Galliani al Milan? Al momento …”

Pellegatti: 'Allegri, ecco il prossimo obiettivo con Leao. Galliani al Milan? Al momento ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan: il punto su Nkunku. Cosa serve a Rafael Leao? Le ultime novità su Galliani e il possibile ritorno. Ecco le parole da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Carlo Pellegatti ha postato su 'YouTube' il solito video mattutino in cui aggiorna sui temi più caldi in casa Milan: "Buona la prestazione di Nkunku, il gol gli darà morale. Oggi iniziano gli allenamenti ma è difficile capire chi potrà giocare in attacco visto che mancano ancora dei rientri".

Milan, Pellegatti: gli aggiornamenti su Leao e Galliani

Il tifoso del Milan fa il punto su Leao, tornato ieri a Milanello per allenarsi da solo e tornare al massimo della forma: "Allegri avrà Leao, possiamo dire tutti che il prossimo obiettivo è il pieno recupero di Leao. Deve tornare al 100% della condizione", questo il pensiero di Pellegatti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Attenzione al Diavolo. Allegri potrebbe chiamare ...">>>

Il giornalista poi parla anche di Adriano Galliani. L'ex dirigente rossonero potrebbe tornare al Milan? Ecco il punto della situazione: "Galliani cosa chiare: se il Milan lo cercasse verrebbe subito. Se Cardinale trovasse il modo di portarlo al Milan lo farebbe subito. In questo momento non ci sono le condizioni, perché la situazione a livello di management rossonero sono chiare. Con la presenza dei dirigenti sponda Elliott la presenza di Galliani, in questo momento, non è prevista. Vedremo quando se ci saranno i tempi per il ritorno".

Leggi anche
Pallavicino svela il retroscena: “Rui Costa voleva solo il Milan”
Milan, Adams sicuro: “Pulisic è il miglior giocatore della Serie A”

© RIPRODUZIONE RISERVATA