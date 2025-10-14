Il giornalista poi parla anche di Adriano Galliani. L'ex dirigente rossonero potrebbe tornare al Milan? Ecco il punto della situazione: "Galliani cosa chiare: se il Milan lo cercasse verrebbe subito. Se Cardinale trovasse il modo di portarlo al Milan lo farebbe subito. In questo momento non ci sono le condizioni, perché la situazione a livello di management rossonero sono chiare. Con la presenza dei dirigenti sponda Elliott la presenza di Galliani, in questo momento, non è prevista. Vedremo quando se ci saranno i tempi per il ritorno".