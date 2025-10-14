L'ex attaccante di Atalanta, Palermo e Fiorentina Josip Ilicic ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Modric e il Milan. Ecco le sue parole

Emiliano Guadagnoli Redattore 14 ottobre 2025 (modifica il 14 ottobre 2025 | 15:38)

Josip Ilicic è stato uno straordinario fantasista del campionato di Serie A: Palermo, Fiorentina e Atalanta, il calciatore sloveno ha lasciato il segno in Italia con le sue giocate e i suoi splendidi gol: "Quello che abbiamo fatto noi non l’ha fatto nessuno. Due gol ad Anfield, 5 al Milan, altri 5 al Parma. Abbiamo disputato due finali di Coppa Italia, ma quella del 2019 è come se non l’avessimo giocata. Non ho mai visto Percassi incazzato come per il tocco di mano di Bastos. Era rigore ed espulsione". Questi i ricordi di Ilicic dei suoi anni con l'Atalanta.