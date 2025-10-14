Pianeta Milan
Ilicic racconta: 'Fui cercato anche dal Milan'. Poi un retroscena con Modric
L'ex attaccante di Atalanta, Palermo e Fiorentina Josip Ilicic ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Modric e il Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Josip Ilicic è stato uno straordinario fantasista del campionato di Serie A: Palermo, Fiorentina e Atalanta, il calciatore sloveno ha lasciato il segno in Italia con le sue giocate e i suoi splendidi gol: "Quello che abbiamo fatto noi non l’ha fatto nessuno. Due gol ad Anfield, 5 al Milan, altri 5 al Parma. Abbiamo disputato due finali di Coppa Italia, ma quella del 2019 è come se non l’avessimo giocata. Non ho mai visto Percassi incazzato come per il tocco di mano di Bastos. Era rigore ed espulsione". Questi i ricordi di Ilicic dei suoi anni con l'Atalanta.

Il Milan cercò Ilicic. E quella volta che Modric ...

Nell'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex attaccante della Dea ha parlato anche del suo stato di forma nella stagione 2020: "Ero in gran forma, sì. Non so se fossi uno da Real, ma a Palermo misi piede in palestra per la prima volta. Se l’avessi fatto già a 17 anni, chissà. Mi hanno cercato in molti: col Napoli era fatta, Percassi bloccò tutto, poi anche Milan e Bologna, con Sinisa. Ma meglio star a Bergamo che uno dei tanti da un’altra parte".

Ilicic racconta anche un retroscena con Modric, ora al Milan: "Quando sono andato a vedere Atalanta-Real Madrid, nel 2024. Pensavo che la gente si fosse dimenticata, e invece i tifosi cantavano. Me lo disse anche Modric. “In campo non c’eri, ma lo stadio era per te”. Con quel gruppo ci sentiamo ancora, anche se siamo sparsi per il mondo. Ci è mancato un trofeo, ma sono felice di aver visto l’Atalanta vincere l’Europa League. Mi piacerebbe rivedere tutti, un giorno. Abbiamo fatto cose folli. Davvero folli".

