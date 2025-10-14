LEGGI ANCHE: Ossola si è preso il Milan Primavera: sprazzi e giocate importanti. E per il futuro ... >>>
Ilicic racconta anche un retroscena con Modric, ora al Milan: "Quando sono andato a vedere Atalanta-Real Madrid, nel 2024. Pensavo che la gente si fosse dimenticata, e invece i tifosi cantavano. Me lo disse anche Modric. “In campo non c’eri, ma lo stadio era per te”. Con quel gruppo ci sentiamo ancora, anche se siamo sparsi per il mondo. Ci è mancato un trofeo, ma sono felice di aver visto l’Atalanta vincere l’Europa League. Mi piacerebbe rivedere tutti, un giorno. Abbiamo fatto cose folli. Davvero folli".
