CALCIOMERCATO MILAN

"Il Milan aveva chiesto Ilicic": clamorosa rivelazione di calciomercato

Come sta Ilicic? «Lui è al Maribor, nella squadra che lo ha catapultato nel calcio che conta. Josip sta bene e lo ha dimostrato anche con la maglia della sua nazionale. Non è più quel giocatore visto con le maglie di Palermo, Fiorentina e Atalanta, ma il suo talento non è svanito. Ha un contratto in scadenza a giugno ma non ha alcuna intenzione di smettere».