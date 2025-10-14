Dopo l'approvazione della delibera su San Siro, si sta procedendo con la cessione a Milan ed Inter. Una volta effettuata, i due club milanesi dovranno presentare e partire con il progetto del nuovo impianto, che sorgerà nelle zone limitrofe all'attuale Meazza. In merito, la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a margine di un evento All'Università statale di Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:
San Siro, parla Scavuzzo: “I tempi della cessione sono in linea. Abbiamo…”
Nuovo stadio, le parole di Scavuzzo—
"I tempi della cessione mi sembra che siano in linea. Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo. Mi pare che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l’attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire anche a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato. Io continuerò a seguire la pratica fino al rogito e anche dopo, così da raccogliere tutte le istanze che sono state portate all’attenzione del Consiglio comunale”.
