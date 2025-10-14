Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste San Siro, parla Scavuzzo: “I tempi della cessione sono in linea. Abbiamo…”

INTERVISTE

San Siro, parla Scavuzzo: “I tempi della cessione sono in linea. Abbiamo…”

Sala: 'La Russa dice di tenere San Siro. Chieda ad Abodi di reclutare altre squadre'
Dopo l'approvazione della delibera su San Siro, si sta procedendo con la cessione a Milan ed Inter: le parole di Scavuzzo, vicesindaca
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo l'approvazione della delibera su San Siro, si sta procedendo con la cessione a Milan ed Inter. Una volta effettuata, i due club milanesi dovranno presentare e partire con il progetto del nuovo impianto, che sorgerà nelle zone limitrofe all'attuale Meazza. In merito, la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni a margine di un evento All'Università statale di Milano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nuovo stadio, le parole di Scavuzzo

—  

LEGGI ANCHE: Ossola si è preso il Milan Primavera: sprazzi e giocate importanti. E per il futuro ... >>>

"I tempi della cessione mi sembra che siano in linea. Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo. Mi pare che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l’attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire anche a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato. Io continuerò a seguire la pratica fino al rogito e anche dopo, così da raccogliere tutte le istanze che sono state portate all’attenzione del Consiglio comunale”.

Leggi anche
André Silva: “Milan? Ricordo la grandezza, mi ha fatto maturare. Con Gattuso…”
Nuovo stadio, Foster: “E’ un progetto straordinario. San Siro? Un simbolo,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA