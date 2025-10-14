"I tempi della cessione mi sembra che siano in linea. Non abbiamo ancora completato tutte le procedure quindi evidentemente abbiamo ancora del lavoro da fare, però non abbiamo interrotto il ritmo. Mi pare che abbiamo cominciato a vedere una buona risposta da parte delle squadre che hanno capito che è necessario porre l’attenzione anche per raccontare il progetto e per riuscire anche a stringere quella collaborazione virtuosa che abbiamo auspicato. Io continuerò a seguire la pratica fino al rogito e anche dopo, così da raccogliere tutte le istanze che sono state portate all’attenzione del Consiglio comunale”.