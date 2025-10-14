Pianeta Milan
Milan-Como, Calcagno: “Serve rimettere le persone al centro del progetto”

Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan-Como
Alessia Scataglini
Il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport su uno degli argomenti che sta accendendo svariate polemiche negli ultimi giorni: Milan-Como a Perth, in Australia. Calcagno ha voluto esprimere quali siano le problematiche e i dubbi. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Como a Perth, le parole di Calcagno

"Il problema non è certo la partita in sé, dato anche che resterà un evento eccezionale. Anche se viene giocata a 28.000 km di distanza, con fusi orari e cambi di temperatura duri da affrontare. Resta il dubbio se sia questo il modello da inseguire.

Il problema non è solo che si gioca troppo: i grandi calciatori hanno già accettato che si debba giocare di più e si debbano cercare nuovi ricavi. La preoccupazione è legata all’impatto sulle loro prestazioni: per fare un esempio, Bastoni l’anno scorso ha giocato più di 70 partite. Però molto probabilmente non ha giocato la settantesima allo stesso livello psico-fisico della cinquantesima. Credo si debbano rimettere le persone al centro del progetto, e parlo anche dei tifosi. Perché facendo giocare i calciatori così tanto, offriamo uno spettacolo meno bello: così perdiamo i due pilastri del nostro mondo".

