Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Bilancio Milan, tra ricavi dalla Champions e cessioni: il club sorride. Ecco i dettagli

ULTIME MILAN NEWS

Bilancio Milan, tra ricavi dalla Champions e cessioni: il club sorride. Ecco i dettagli

Bilancio Milan, tra ricavi dalla Champions e cessioni: il club sorride. Ecco i dettagli
Il Milan chiude di nuovo il bilancio in positivo. Per il club rossonero è la terza stagione di fila che accade questo. Ecco i dettagli da 'Il Corriere della Sera'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tempo di bilancio per quanto riguarda il Milan: se la stagione è iniziata in maniera positiva è merito sicuramente della scelta di prendere Allegri come nuovo allenatore. La dirigenza rossonera ha lavorato molto durante l'estate con l'obiettivo di cambiare la rosa e cedere anche giocatori importanti per cercare di mettere una 'pezza' alla mancata qualificazione a questa edizione di Champions League.

Milan, bilancio in positivo grazie anche alle cessioni

—  

Come riporta 'Il Corriere della Sera' ieri il cda del Milan ha approvato il bilancio al 30 giugno registrando il terzo utile consecutivo. Nel 2023 ci fu un positivo di 6 milioni, nel 2024 di 4 milioni e in questa stagione un positivo di 3 milioni. Come riporta il quotidiano, il Milan ha registrato ricavi mai così alti nella propria storia, aiutati anche delle plusvalenze arrivate della cessione sul mercato.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri sceglie Athekame per Milan-Fiorentina? Ecco cosa apprezza. Rivoluzioni non previste: il motivo>>>

Il fatturato del Milan ha toccato i 495 milioni, quasi 40 in più rispetto allo scorso esercizio. Come sottolinea 'Il Corriere della Sera' questi numeri a bilancio, il Milan li ha ottenuti anche tramite due cessioni importanti come quelle di Tijjani Reijnders al Manchester City e Pierre Kalulu alla Juventus. Inoltre da considerare gli introiti della Champions: 80 milioni tra premi UEFA e ricavi. Patrimonio netto pari a 199 milioni di euro.

Leggi anche
Monte ingaggi, il Milan cala sotto i 100 milioni per gli stipendi
Milan verso il terzo bilancio positivo: record di incassi. E la valutazione del club vola

© RIPRODUZIONE RISERVATA