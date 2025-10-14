LEGGI ANCHE: Allegri sceglie Athekame per Milan-Fiorentina? Ecco cosa apprezza. Rivoluzioni non previste: il motivo>>>
Il fatturato del Milan ha toccato i 495 milioni, quasi 40 in più rispetto allo scorso esercizio. Come sottolinea 'Il Corriere della Sera' questi numeri a bilancio, il Milan li ha ottenuti anche tramite due cessioni importanti come quelle di Tijjani Reijnders al Manchester City e Pierre Kalulu alla Juventus. Inoltre da considerare gli introiti della Champions: 80 milioni tra premi UEFA e ricavi. Patrimonio netto pari a 199 milioni di euro.
