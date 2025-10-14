Tempo di bilancio per quanto riguarda il Milan: se la stagione è iniziata in maniera positiva è merito sicuramente della scelta di prendere Allegri come nuovo allenatore. La dirigenza rossonera ha lavorato molto durante l'estate con l'obiettivo di cambiare la rosa e cedere anche giocatori importanti per cercare di mettere una 'pezza' alla mancata qualificazione a questa edizione di Champions League.