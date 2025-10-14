Pianeta Milan
Braglia: “Leao titolare contro la Fiorentina? E’ la partita giusta per fare la differenza”

L'ex portiere del Milan Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha parlato del Milan e di Rafael Leao
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex portiere del Milan Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', ha rilasciato delle dichiarazioni sul portoghese Rafael Leao e la sua probabile titolarità contro la Fiorentina, gara valida per la 7 giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 20:45. L'ex portiere, oltre alle parole su Leao, ha voluto soffermarsi anche su Christian Pulisic, capocannoniere del Milan e della Serie A. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Braglia su Milan-Fiorentina

Sul Milan e Leao titolare contro la Fiorentina: "Per me gioca, è la partita giusta per fare la differenza, contro una squadra in difficoltà. Potrebbe giocare largo al posto di Pulisic. In questo momento l'americano non è al 100%. Ha bisogno di un padre dentro il campo e all'esterno. Senza fa fatica, anche perché lo vediamo, non gioca neanche nel Portogallo. Oggi con lui puoi giocare in dodici ma anche in dieci".

 

