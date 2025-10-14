Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex Milan, Capello: “Mi rivedo molto in Chivu. Ecco perchè”

INTERVISTE

Ex Milan, Capello: “Mi rivedo molto in Chivu. Ecco perchè”

Festival dello Sport - 'Capello e Floris, una panchina per due': segui con noi l'evento in diretta | LIVE News
Intervistato dai microfoni de ' La Gazzetta dello Sport', l’ex allenatore del Milan degli anni '90, Fabio Capello ha rilasciato delle parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni de ' La Gazzetta dello Sport', l’ex allenatore del Milan degli anni '90, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra le sue parole, l'ex tecnico rossonero ha voluto fare un paragone tra lui e un attuale allenatore della Serie A: Christian Chivu. L'allenatore italiano, parlando di Chivu, è ritornato indietro nel tempo parlando delle squadre che aveva allenato prima di passare al servizio del Milan di Silvio Berlusconi, che aveva già vinto numerosi trofei. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Capello

—  

Certe qualità non hanno bisogno della gavetta. In questo senso mi rivedo in Chivu: anche io, prima di allenare il Milan, avevo lavorato solo nelle giovanili e mi ritrovai a guidare un gruppo di campioni che aveva vinto tutto“.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, riecco il campionato: quando torna Jashari? San Siro, parla Foster!

Il talento non sempre ha bisogno della gavetta. Capello infatti, come riferito precedentemente, prima di arrivare alla guida del Milan, aveva soltanto allenato le giovanili rossonere, per poi consacrarsi nel mondo del calcio con la prima squadra.

Leggi anche
Guerini: “Milan-Fiorentina? C’è da farsi il segno della croce. O bene, o male”
Milan-Como, Calcagno: “Serve rimettere le persone al centro del progetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA