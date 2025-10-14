Intervistato dai microfoni de ' La Gazzetta dello Sport', l’ex allenatore del Milan degli anni '90, Fabio Capello ha rilasciato delle parole
Intervistato dai microfoni de ' La Gazzetta dello Sport', l’ex allenatore del Milan degli anni '90, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra le sue parole, l'ex tecnico rossonero ha voluto fare un paragone tra lui e un attuale allenatore della Serie A: Christian Chivu. L'allenatore italiano, parlando di Chivu, è ritornato indietro nel tempo parlando delle squadre che aveva allenato prima di passare al servizio del Milan di Silvio Berlusconi, che aveva già vinto numerosi trofei. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ex Milan, le parole di Capello
“Certe qualità non hanno bisogno della gavetta. In questo senso mi rivedo in Chivu: anche io, prima di allenare il Milan, avevo lavorato solo nelle giovanili e mi ritrovai a guidare un gruppo di campioni che aveva vinto tutto“.