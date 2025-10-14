Le parole sul Milan e sulla Fiorentina di Stefano Pioli in vista della partita di domenica sera: “L’ambiente a Firenze è molto particolare, si pretende tanto e subito. Per la squadra di Pioli andare a San Siro sarà complicato, Stefano ha una bella gatta da pelare in questo momento. Quando si vivono momenti così sappiamo che il primo a saltare è spesso l’allenatore, ma già contro il Milan la sua Fiorentina ha la possibilità concreta di alzare un po’ la testa"