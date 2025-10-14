Con la sosta delle Nazionali ormai quasi giunta alla fine, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a riprendere il campionato. Domenica sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, a Milano, andrà in scena Milan-Fiorentina, gara valida per la 7 giornata di Serie A. La squadra dell'ex rossonero Pioli, attualmente al 17esimo posto in classifica, giunge a Milano con una forte voglia di 3 punti. Il Milan di Allegri non dovrà assolutamente sottovalutare questa partita ma, dovrà cercare di conquistare i 3 punti per rimanere il più possibile attaccato a Roma e Napoli. In merito, l'ex calciatore della Fiorentina, Christian Amoroso, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di TMW. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Amoroso: "Milan-Fiorentina partita complicata per Pioli ma può rialzarsi"
INTERVISTE
Amoroso: “Milan-Fiorentina partita complicata per Pioli ma può rialzarsi”
Con la sosta delle Nazionali ormai quasi giunta alla fine, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla Fiorentina: le parole di Amoroso
Milan-Fiorentina, le parole di Amoroso—
Le parole sul Milan e sulla Fiorentina di Stefano Pioli in vista della partita di domenica sera: “L’ambiente a Firenze è molto particolare, si pretende tanto e subito. Per la squadra di Pioli andare a San Siro sarà complicato, Stefano ha una bella gatta da pelare in questo momento. Quando si vivono momenti così sappiamo che il primo a saltare è spesso l’allenatore, ma già contro il Milan la sua Fiorentina ha la possibilità concreta di alzare un po’ la testa"
