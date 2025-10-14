Pianeta Milan
Pioli sorride a metà: nulla di grave per Kean, ma Milan-Fiorentina in forte dubbio

Milan-Fiorentina, problemi di infortuni per entrambe le squadre: Allegri senza Saelemaeekrs, Pioli potrebbe fare a meno di Kean. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli 

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' un sospiro di sollievo da parte della Fiorentina: Kean è tornato a Firenze e sarà di nuovo al Viola Park. La risonanza magnetica ha escluso danni seri alla caviglia dopo l'infortunio dell'attaccante contro l'Estonia. Dopo un consulto tra lo staff medico della Nazionale e quello del club viola è stato deciso di fare rientrare la punta italiana, per evitare di correre qualsiasi tipo di rischio ulteriore. Verso il Milan, comunque, non ci dovrebbero essere corse in avanti e nessuna forzature: dovrebbe essere valutato durante la settimana e per le partite.

Come scrive il quotidano, comunque, la partita contro il Milan sarebbe troppo vicina e sarebbe molto probabile l'assenza di Kean nella sfida di San Siro: Piccoli e Dzeko dovrebbero essere le soluzioni per l’attacco contro i rossoneri di Allegri. 

Vedremo quali saranno le scelte definitive dello staff medico della Fiorentina e dell'ex partita Stefano Pioli. Kean potrebbe essere un'assenza molto importante per il club viola.

