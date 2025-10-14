Come scrive 'Il Corriere dello Sport' un sospiro di sollievo da parte della Fiorentina: Kean è tornato a Firenze e sarà di nuovo al Viola Park. La risonanza magnetica ha escluso danni seri alla caviglia dopo l'infortunio dell'attaccante contro l'Estonia. Dopo un consulto tra lo staff medico della Nazionale e quello del club viola è stato deciso di fare rientrare la punta italiana, per evitare di correre qualsiasi tipo di rischio ulteriore. Verso il Milan, comunque, non ci dovrebbero essere corse in avanti e nessuna forzature: dovrebbe essere valutato durante la settimana e per le partite.