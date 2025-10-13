La partita tra il Milan e la Fiorentina si avvicina: domenica sera a San Siro i rossoneri torneranno in campo per la partita di Serie A contro la squadra del grande ex Stefano Pioli. Il tema della gara sta diventando gli infortuni, da una parte e dall'altra. Leao è tornato a Milano e nel pomeriggio si allenerà già a Milanello. Per lui nessun problema. Rabiot ed Estupinan restano nelle nazionali: da capire le condizioni al rientro. Preoccupa Saelemakers: manca ancora l'ufficialità sull'infortunio, ma potrebbe non farcela per la Fiorentina.