Verso Milan-Fiorentina: problemi infortuni sia per Allegri che per Stefano Pioli. Potrebbe pesare molto l'infortunio di Moise Kean. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
La partita tra il Milan e la Fiorentina si avvicina: domenica sera a San Siro i rossoneri torneranno in campo per la partita di Serie A contro la squadra del grande ex Stefano Pioli. Il tema della gara sta diventando gli infortuni, da una parte e dall'altra. Leao è tornato a Milano e nel pomeriggio si allenerà già a Milanello. Per lui nessun problema. Rabiot ed Estupinan restano nelle nazionali: da capire le condizioni al rientro. Preoccupa Saelemakers: manca ancora l'ufficialità sull'infortunio, ma potrebbe non farcela per la Fiorentina.

Milan-Fiorentina, ecco come sta Kean

Anche per la Viola problemi importanti: contro l'Estonia si è infortunato l'attaccante Kean, uscita per un problema alla caviglia. Il giocatore non sarà disponibile per la sfida contro l'Israele. Ecco il comunicato dell'Italia.

"Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele". Da capire se Kean recupererà per Milan-Fiorentina.

