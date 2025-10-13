LEGGI ANCHE: Nkunku poco spazio (per ora) al Milan. I numeri però sono molto positivi: ecco perché>>>
"Il Ct Gennaro Gattuso non potrà contare su Moise Kean, che lascerà il raduno nelle prossime ore. Gli esami strumentali effettuati in mattinata hanno infatti accertato che l’attaccante della Fiorentina non ha pienamente recuperato dall’infortunio alla caviglia destra occorsogli in occasione della gara di sabato con l’Estonia e non è quindi a disposizione per la partita con Israele". Da capire se Kean recupererà per Milan-Fiorentina.
