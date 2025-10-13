Pianeta Milan
Milan guai e problemi dalle nazionali: Rabiot, Leao e non solo. Tanti dubbi per Allegri

Per il Milan una sosta per le partite delle nazionali che potrebbe lasciare molti dubbi per Massimiliano Allegri in vista della Fiorentina. Le ultime da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Per il Milan di Massimiliano Allegri due sfide 'toscane': questa domenica arriva a Milano la Fiorentina, poi sarà il turno del Pisa. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', la sfida contro i viola di Stefano Pioli arriverà dopo un lavoro a metà a Milanello vista l'assenza di 15 giocatori per gli impegni con le nazionali. Tante notizie non buone per i rossoneri, specialmente per quanto riguarda gli infortuni: ieri, continua la rosea, botta al polpaccio per Rabiot dal ritiro della Francia. Il giocatore non si è allenato per precauzione e non ci sarebbero allarmismi. Anche Allegri e il Milan non sarebbero preoccupati della situazione. Poi il punto su Leao: come comunicato dal Portogallo, il giocatore non ci sarà contro l' Ungheria. Come scrive il quotidiano, il Milan saprebbe di come non ci siano ricadute fisiche per il portoghese, ma solo una semplice gestione dopo un inizio stagione condizionato dal problema al polpaccio. Rafa rientrerà a Milano e dovrebbe essere presente in campo già dal pomeriggio.

Milan, dopo le nazionali tanti dubbi per Allegri

Saelemaekers sarebbe già tornato a Milano dopo l'infortunio al flessore subito con il Belgio. Il giocatore, si legge, dovrebbe saltare quantomeno la Fiorentina. Chi al suo posto? Athekame tornerà dagli impegni con la svizzera a metà settimana, ma potrebbe viaggiare verso il suo debutto da titolare in rossonero. Estupinan, continua il quotidiano, è rimasto con l'Ecuador nonostante una lieve distorsione alla caviglia. Come scrive il quotidiano, potrebbe anche giocare contro il Messico. Il Milan dovrebbe quindi riaverlo solo tra giovedì e venerdì a Milanello. Allo stato attuale Estupinan, scrive il quotidiano, sarebbe abile e arruolato per la Fiorentina.

Anche in attacco il Milan e Allegri potrebbero avere i loro problemi: per Gimenez stesso discorso di Estupinan visto che giocheranno contro. Secondo la rosea, comunque: "Per generosità e lavoro per la squadra è insostituibile". Al suo fianco chi potrebbe giocare contro la Fiorentina? Pulisic, si legge, sarebbe in vantaggio su Leao e Nkunku, ma anche lui dovrebbe rientrare venerdì a Milanello dopo gli impegni con gli USA.

