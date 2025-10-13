Per il Milan di Massimiliano Allegri due sfide 'toscane': questa domenica arriva a Milano la Fiorentina, poi sarà il turno del Pisa. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', la sfida contro i viola di Stefano Pioli arriverà dopo un lavoro a metà a Milanello vista l'assenza di 15 giocatori per gli impegni con le nazionali. Tante notizie non buone per i rossoneri, specialmente per quanto riguarda gli infortuni: ieri, continua la rosea, botta al polpaccio per Rabiot dal ritiro della Francia. Il giocatore non si è allenato per precauzione e non ci sarebbero allarmismi. Anche Allegri e il Milan non sarebbero preoccupati della situazione. Poi il punto su Leao: come comunicato dal Portogallo, il giocatore non ci sarà contro l' Ungheria. Come scrive il quotidiano, il Milan saprebbe di come non ci siano ricadute fisiche per il portoghese, ma solo una semplice gestione dopo un inizio stagione condizionato dal problema al polpaccio. Rafa rientrerà a Milano e dovrebbe essere presente in campo già dal pomeriggio.