Prima pagina Tuttosport: “Italia, così ci crediamo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con l'Italia che batte l'Estonia. Un esterno e Milinkovic. La Juventus si muove. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

