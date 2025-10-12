Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: "Italia condannata allo spareggio"
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Italia contro l'Estonia. Napoli, scatta l'operazione McTominay. Roma blindata, difesa d'Europa. Lautaro sfida anche Mazzola. Juventus al bivio. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
