Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, incredibile Modric, giocate già 10 gare a 40 anni”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, incredibile Modric, giocate già 10 gare a 40 anni”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Italia che batte l'Estonia. Saviano parla del Napoli, Matthaus dell'Inter. Milan, incredibile Modric, giocate già 10 gare a 40 anni. Vlahovic più David, Tudor pensa al doppio nove. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA