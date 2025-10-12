PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, incredibile Modric, giocate già 10 gare a 40 anni”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, incredibile Modric, giocate già 10 gare a 40 anni”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, incredibile Modric, giocate già 10 gare a 40 anni'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 12 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Italia che batte l'Estonia. Saviano parla del Napoli, Matthaus dell'Inter. Milan, incredibile Modric, giocate già 10 gare a 40 anni. Vlahovic più David, Tudor pensa al doppio nove. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

Leggi anche
Infortuni che guaio per il Milan: Saelemaekers salta quasi sicuramente la Fiorentina. Al suo...
Milan, quanti giocatori via a parametro zero negli ultimi anni! Maignan il prossimo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA