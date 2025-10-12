Luka Modric sta giocando tantissimo in questo inizio di stagione: sempre titolare con il Milan, tranne che in Coppa Italia contro Bari e Lecce, titolare anche con la maglia della Croazia. 90 minuti in campo contro la Repubblica Ceca. 40 anni e non sentirli per Modric, uno dei giocatori più in forma non solo del Milan, ma anche di tutto il campionato di Serie A. 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato i numeri di questo inizio di stagione del centrocampista croato.