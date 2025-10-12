Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric è instancabile: già numeri impressionanti con il Milan. Ecco l’analisi

ULTIME MILAN NEWS

Modric è instancabile: già numeri impressionanti con il Milan. Ecco l’analisi

Modric è instancabile: già numeri impressionanti con il Milan. Ecco l'analisi
Luka Modric continua con il suo grande inizio stagionale: sono già tantissimi i minuti in campo con la maglia del Milan. Ecco l'analisi delle statistiche da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric sta giocando tantissimo in questo inizio di stagione: sempre titolare con il Milan, tranne che in Coppa Italia contro Bari e Lecce, titolare anche con la maglia della Croazia. 90 minuti in campo contro la Repubblica Ceca. 40 anni e non sentirli per Modric, uno dei giocatori più in forma non solo del Milan, ma anche di tutto il campionato di Serie A. 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato i numeri di questo inizio di stagione del centrocampista croato.

Sono 368 passaggi quelli riusciti nelle prime sei giornate: precisione mai scesa sotto il 90%, sottolinea la rosea. In campionato sono già 515 i minuti giocati, 539 su 720 minuti disponibili se si considera anche la Coppa Italia.

LEGGI ANCHE

Non solo Milan, per Modric numeri importanti anche col Real

—  

Il quotidiano riporta anche i dati dello scorso anno di Luka Modric: 1820 minuti in Liga, 646’ in Champions, 338’ in Coppa del Re, 26’ in Supercoppa di Spagna, quattordici in Supercoppa europea e altri venti in Fifa International Cup.

LEGGI ANCHE: I tifosi del Milan sognano: Tonali può davvero tornare? L'esperto: "Discorso relativo a ...">>>

Per chiudere la stagione le sei partite da 120 minuti complessivi al Mondiale per Club. Anche qui la media di minuti giocati è alta considerando la competizioni in un club come il Real Madrid: 2985 minuti giocati sui 6030, sottolinea la rosea.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Italia, così ci crediamo”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia condannata allo spareggio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA