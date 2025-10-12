Non solo Milan, per Modric numeri importanti anche col Real—
Il quotidiano riporta anche i dati dello scorso anno di Luka Modric: 1820 minuti in Liga, 646’ in Champions, 338’ in Coppa del Re, 26’ in Supercoppa di Spagna, quattordici in Supercoppa europea e altri venti in Fifa International Cup.
Per chiudere la stagione le sei partite da 120 minuti complessivi al Mondiale per Club. Anche qui la media di minuti giocati è alta considerando la competizioni in un club come il Real Madrid: 2985 minuti giocati sui 6030, sottolinea la rosea.
