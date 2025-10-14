Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric punta Milan-Fiorentina, si ma quando potrebbe riposare? La decisione spetta a …

MILAN-FIORENTINA

Modric punta Milan-Fiorentina, si ma quando potrebbe riposare? La decisione spetta a …

Modric punta Milan-Fiorentina, si ma quando potrebbe riposare? La decisione spetta a ...
Milan-Fiorentina, Luka Modric oggi con il gruppo per preparare la partita di campionato. Di nuovo titolarità per il croato. Ecco quando potrà riposare
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric praticamente non si è mai fermato: sempre titolare in Serie A con il Milan e qualche minuti di riposo in Coppa Italia contro Bari e Lecce. Anche con la Croazia, il centrocampista è stato impiegato durante questa sosta per le partite delle nazionali. novanta minuti in campo contro la Repubblica Ceca, con Modric migliore in campo. Contro Gibilterra uno 'sconto' visto che ha giocato 21 minuti.

Milan-Fiorentina, Modric di nuovo titolare. Ecco la sua gestione fisica

—  

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri per Luka Modric è stato un giorno di riposo, ma oggi sarà disponibile per la ripresa della preparazione a Milanello nella settimana che porta a Milan-Fiorentina. Proprio contro il grande ex Stefano Pioli, Modric dovrebbe di nuovo giocare da titolare al centro del centrocampo rossonero.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri sceglie Athekame per Milan-Fiorentina? Ecco cosa apprezza. Rivoluzioni non previste: il motivo>>>

Quando potrebbe riposare? Ecco l'ipotesi de la rosea: tra Pisa e Atalanta previste venerdì 24 e martedì 28 ottobre, per Modric ci potrebbe anche essere un turno o più di riposo. Da cosa dipenderà? Come scrive il quotidano, infatti, saranno lui, Allegri e lo staff rossonero a decidere insieme come gestirlo. Se Modric dovesse riposare, probabilmente ci potrebbe essere spazio da titolare per Samuele Ricci che ha giocato anche davanti alla difesa quando è stato chiamato in causa da Allegri e dal Milan.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Italia, chiudiamola qui”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, il pressing di Leao. Convincere Allegri per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA