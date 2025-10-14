Quando potrebbe riposare? Ecco l'ipotesi de la rosea: tra Pisa e Atalanta previste venerdì 24 e martedì 28 ottobre, per Modric ci potrebbe anche essere un turno o più di riposo. Da cosa dipenderà? Come scrive il quotidano, infatti, saranno lui, Allegri e lo staff rossonero a decidere insieme come gestirlo. Se Modric dovesse riposare, probabilmente ci potrebbe essere spazio da titolare per Samuele Ricci che ha giocato anche davanti alla difesa quando è stato chiamato in causa da Allegri e dal Milan.