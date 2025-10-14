Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'Italia alla ricerca dei playoff, serve battere Israele. Juve shock: Bremer ancora KO. Milan, il pressing di Leao. Vuole convincere Allegri per tornare titolare. Napoli missione difesa. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
