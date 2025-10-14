Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Leao dentro o fuori. A lavoro con Allegri per tornare titolare"
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 14 ottobre 2025.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Italia alla ricerca dei playoff, serve battere Israele. Ahi Bremer. Juventus su Skriniar. Bonny la scelta di Chivu. Leao dentro o fuori. A lavoro con Allegri per tornare titolare. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
