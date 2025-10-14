PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Italia, chiudiamola qui”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 14 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 14 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con con l'Italia alla ricerca dei playoff, serve battere Israele. Maledizione Bremer, ma Tudor non cambia. Baroni dà retta a Cairo: 3-5-2. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

