Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 14 ottobre 2025.
Prima pagina Tuttosport: "Italia, chiudiamola qui"
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 14 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con con l'Italia alla ricerca dei playoff, serve battere Israele. Maledizione Bremer, ma Tudor non cambia. Baroni dà retta a Cairo: 3-5-2. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
