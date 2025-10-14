Arrivano buone notizie per quanto riguarda Christian Pulisic. Il CT degli USA Pochettino ne ha parlato così in conferenza stampa prima della partita contro l'Australia: "Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile". Stesso discorso anche per Estupinan, l'altro giocatore alle prese con un problema alla caviglia.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, ottime notizie per Estupinan e Pulisic. Esclusiva: il rinnovo di Maignan …
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, ottime notizie per Estupinan e Pulisic. Esclusiva: il rinnovo di Maignan …
Per il Milan ottime notizie su Estupinan e Pulisic. Esclusiva, ecco le ultime novità sul rinnovo di Maignan. Il nostro video da Stefano Bressi
LEGGI ANCHE: Gabbia pilastro del Milan: Allegri non lo toglie mai dal campo. E le statistiche impressionano>>>
L'allenatore dell'Ecuador Beccacece ne parla così: "Sta bene, sta bene. Lo avremo a disposizione, è in buone condizioni". Queste le sue parole a "El Canale del Futbol" prima della sfida contro il Messico. Ottime notizie quindi per il Milan. Non solo campo. I rossoneri lavorano anche per i possibili rinnovi: si parla molto di Tomori, Saelemaekers e Pulisic in scadenza nel 2027, mentre il rinnovo di Maignan nel 2026 sarebbe quello più impellente per il Milan.
Il nostro Stefano Bressi su 'YouTube' svela in esclusiva delle importanti novità su Maignan e il Milan. Ecco il video.
© RIPRODUZIONE RISERVATA