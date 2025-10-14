Arrivano buone notizie per quanto riguarda Christian Pulisic . Il CT degli USA Pochettino ne ha parlato così in conferenza stampa prima della partita contro l'Australia: "Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile". Stesso discorso anche per Estupinan , l'altro giocatore alle prese con un problema alla caviglia.

L'allenatore dell'Ecuador Beccacece ne parla così: "Sta bene, sta bene. Lo avremo a disposizione, è in buone condizioni". Queste le sue parole a "El Canale del Futbol" prima della sfida contro il Messico. Ottime notizie quindi per il Milan. Non solo campo. I rossoneri lavorano anche per i possibili rinnovi: si parla molto di Tomori, Saelemaekers e Pulisic in scadenza nel 2027, mentre il rinnovo di Maignan nel 2026 sarebbe quello più impellente per il Milan.