Calciomercato Milan, Lewandowski lancia un assist al Diavolo? Ecco quale

Calciomercato Milan, Lewandowski potrebbe essere il colpo futuro per l'attacco rossonero? Calciomercato.com rilancia una novità molto importante. Ecco quale
Il sogno dell'attacco del Milan per la prossima stagione potrebbe essere Robert Lewandowski: il calciatore polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione e potrebbe decidere di restare in Europa anche nei prossimi anni. Calciomercato.com fa il punto sull'attaccante blaugrana: come ripreso da 'Sport', infatti, Lewandowski avrebbe già rifiutato le tentazioni dell'Arabia. L'obiettivo sarebbe quello di restare in Europa per almeno due stagioni.
Calciomercato Milan, segnali e assist per Lewandowski
Potrebbe essere un assist importante per il Milan? Sempre 'Sport' qualche giorno fa aveva parlato di primi contatti tra il ds rossonero Tare e gli agenti del polacco per capire la fattibilità dell'operazione di calciomercato. Come precisa Calciomercato.com, però, sarebbe presto per parlare di un interesse concreto da parte del Milan. Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio da 13 milioni di euro che Lewandowski percepirebbe al Barcellona. Come scrive Calciomercato.com, il polacco dovrebbe rinunciare a un buona parte di stipendio per rientrare nei paletti del Milan.