Calciomercato Milan, Lewandowski lancia un assist al Diavolo? Ecco quale

Lewandowski lancia un assist al Milan? Ecco l’ultima importante novità di mercato

Calciomercato Milan, Lewandowski potrebbe essere il colpo futuro per l'attacco rossonero? Calciomercato.com rilancia una novità molto importante. Ecco quale
Emiliano Guadagnoli
Il sogno dell'attacco del Milan per la prossima stagione potrebbe essere Robert Lewandowski: il calciatore polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione e potrebbe decidere di restare in Europa anche nei prossimi anni. Calciomercato.com fa il punto sull'attaccante blaugrana: come ripreso da 'Sport', infatti, Lewandowski avrebbe già rifiutato le tentazioni dell'Arabia. L'obiettivo sarebbe quello di restare in Europa per almeno due stagioni.

Potrebbe essere un assist importante per il Milan? Sempre 'Sport' qualche giorno fa aveva parlato di primi contatti tra il ds rossonero Tare e gli agenti del polacco per capire la fattibilità dell'operazione di calciomercato. Come precisa Calciomercato.com, però, sarebbe presto per parlare di un interesse concreto da parte del Milan. Un ostacolo potrebbe essere l'ingaggio da 13 milioni di euro che Lewandowski percepirebbe al Barcellona. Come scrive Calciomercato.com, il polacco dovrebbe rinunciare a un buona parte di stipendio per rientrare nei paletti del Milan.

Vedremo se i rossoneri riusciranno a chiudere un colpo che potrebbe essere molto simile a quello fatto in estate a centrocampo con Luka Modric. Lewandowski potrebbe essere un giocatore fondamentale per l'attacco del Milan in particolare per la crescita futura di Camarda, che potrebbe imparare tantissimo dal polacco a partire dalla prossima stagione.

