Calciomercato Milan, Lewandowski lancia un assist al Diavolo? Ecco quale

Il sogno dell'attacco del Milan per la prossima stagione potrebbe essere Robert Lewandowski: il calciatore polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona a fine stagione e potrebbe decidere di restare in Europa anche nei prossimi anni. Calciomercato.com fa il punto sull'attaccante blaugrana: come ripreso da 'Sport', infatti, Lewandowski avrebbe già rifiutato le tentazioni dell'Arabia. L'obiettivo sarebbe quello di restare in Europa per almeno due stagioni.