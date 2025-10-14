Pulisic ha giocato pochi minuti contro l'Ecuador . L'attaccante del Milan, infatti, non era al meglio per un fastidio alla caviglia. Nessun allarme in casa rossonera, con l'esterno rossonero rimasto a disposizione degli USA. Gli Stati Uniti torneranno in campo nella notte Italia contro l'Australia per una gara amichevole. Potremmo vedere Pulisic di nuovo in campo?

Milan, Pulisic nessun problema alla caviglia

A parlare delle condizioni del giocatore del Milan ci ha pensato il CT degli USA ovvero Pochettino: "Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile". Queste le sue parole in conferenza stampa.