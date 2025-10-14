LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Attenzione al Diavolo. Allegri potrebbe chiamare ...">>>
Pochettino continua su Pulisic: "Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato". Da queste parole probabile che Pulisic scenda di nuovo in campo, magari non da titolare, ma uno spezzone nella ripresa. L'attaccante del Milan dovrebbe tornare a Milanello questo venerdì a soli due giorni dalla partita Milan-Fiorentina di Serie A. Vedremo quali saranno le scelte di Allegri in attacco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA