Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Fiorentina, quanto spazio per Pulisic? Pochettino: “La sua caviglia ha …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Fiorentina, quanto spazio per Pulisic? Pochettino: “La sua caviglia ha …”

Da Pochettino ottime notizie per il Milan: 'Pulisic? La sua caviglia ha reagito bene'
Verso Milan-Fiorentina, Pulisic potrebbe giocare da titolare? Da Pochettino e dagli USA arrivano notizie confortanti. Ecco le parole del CT
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pulisic ha giocato pochi minuti contro l'Ecuador. L'attaccante del Milan, infatti, non era al meglio per un fastidio alla caviglia. Nessun allarme in casa rossonera, con l'esterno rossonero rimasto a disposizione degli USA. Gli Stati Uniti torneranno in campo nella notte Italia contro l'Australia per una gara amichevole. Potremmo vedere Pulisic di nuovo in campo?

Milan, Pulisic nessun problema alla caviglia

—  

A parlare delle condizioni del giocatore del Milan ci ha pensato il CT degli USA ovvero Pochettino: "Penso che la risposta dopo i 20 minuti giocati contro l'Ecuador sia stata buona. La sua caviglia ha reagito molto bene e spero solo che domani possa essere disponibile". Queste le sue parole in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Attenzione al Diavolo. Allegri potrebbe chiamare ...">>>

Pochettino continua su Pulisic: "Oggi dobbiamo aspettare di vedere come reagisce, ma penso che stia molto meglio rispetto a quando è arrivato". Da queste parole probabile che Pulisic scenda di nuovo in campo, magari non da titolare, ma uno spezzone nella ripresa. L'attaccante del Milan dovrebbe tornare a Milanello questo venerdì a soli due giorni dalla partita Milan-Fiorentina di Serie A. Vedremo quali saranno le scelte di Allegri in attacco.

Leggi anche
Deschamps: “Nkunku deve ritrovare la continuità. Maignan? Un leader”
Milan-Como, parla Maignan: “Non capisco perchè si debba giocare all’estero”

© RIPRODUZIONE RISERVATA