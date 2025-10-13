Su Maignan: “Mike è un leader. Contro l’Azerbaigian, quando Kylian è uscito, ha preso la fascia. Lo ha fatto per tutta la scorsa stagione e lo fa ancora di tanto in tanto con il Milan. Ha questa capacità di essere un leader. È decisivo. Il fatto che sia riuscito a giocare così tante partite di fila significa che è presente. È un grande competitore, anche in allenamento, ed è un gran lavoratore, a volte anche troppo per i miei gusti. Ma lui è fatto così e si conosce bene“.