Deschamps: “Nkunku deve ritrovare la continuità. Maignan? Un leader”

Didier Deschamps Francia
Didier Deschamps, CT della Nazionale Francese, è intervenuto in conferenza stampa: le parole su Maignan e Nkunku
Didier Deschamps, CT della Nazionale Francese, è intervenuto in conferenza stampa prima di Islanda-Francia, in programma stasera alle ore 20.45. L'allenatore dei Bleus ha parlato di due giocatori del Milan: il portiere Mike Maignan e Christopher Nkunku. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Deschamps su Maignan e Nkunku

Su Nkunku: “C’è concorrenza. Se tutti sono disponibili, devo fare delle scelte. Nkunku ha avuto degli infortuni, ha cambiato squadra. Deve trovare continuità e non è facile con gli infortuni. È in grado di giocare in diverse posizioni in attacco. In posizione centrale, ma anche su un lato. Ha volume, padronanza tecnica. È piuttosto abile sotto porta“.

Su Maignan:Mike è un leader. Contro l’Azerbaigian, quando Kylian è uscito, ha preso la fascia. Lo ha fatto per tutta la scorsa stagione e lo fa ancora di tanto in tanto con il Milan. Ha questa capacità di essere un leader. È decisivo. Il fatto che sia riuscito a giocare così tante partite di fila significa che è presente. È un grande competitore, anche in allenamento, ed è un gran lavoratore, a volte anche troppo per i miei gusti. Ma lui è fatto così e si conosce bene“.

Deschamps conclude: “La fascia? Si tratta di individuare i giocatori che possono avere doti di leadership. È importante dare l’esempio. Come in tutti i gruppi, ce ne sono tre, quattro, cinque. Ne parlo con loro e sono riflessioni interessanti con lo staff che ci portano a proiettarci verso il futuro“.

