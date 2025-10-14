Pianeta Milan
Milan, chi gioca al posto di Saelemaekers? Allegri pensa ad Athekame, ma…

Una sosta a dir poco amara per Massimiliano Allegri e il suo Milan: senza Saelemaekers, come giocherà il mister? Cambio di modulo in vista?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una sosta a dir poco amara per Massimiliano Allegri e il suo Milan. Con gli impegni delle varie Nazionali ormai quasi giunti al termine, a Milanello già si pensa alla gara contro la Fiorentina di Stefano Pioli, in programma domenica sera alle ore 20:45 tra le mura di San Siro. L'allenatore livornese dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers: lesione al flessore destro per il belga, con nuovi esami fissati per la settimana prossima. Saelemaekers, infatti, ha abbandonato anticipatamente il ritiro con la sua Nazionale a causa dell'infortunio rimediato contro la Macedonia del Nord.

Milan, come si giocherà contro la Fiorentina? Le idee di Allegri

Ora Max Allegri dovrà trovare una soluzione, la migliore, per sostituirlo nel match di domenica: chi potrebbe giocare al suo posto? Ci sarà un cambio di modulo? Queste sono le domande che tutti i tifosi del Milan si stanno ponendo negli ultimi giorni.

Il sostituto sarebbe il giovane Zachary Athekame, classe 2004 arrivato dallo Young Boys durante il calciomercato estivo. L'allenatore livornese, però, potrebbe pensare anche ad un cambio di modulo vista l'assenza del belga. Potrebbe esserci un turno alle origini, con un 4-3-3: De Winter o Tomori come terzino destro nella difesa a quattro.

A centrocampo invece, il croato Luka Modric agirebbe da regista con, al suo fianco, i francesi Fofafa e Rabiot. In attacco invece, potremmo vedere titolari Pulisic, Gimenez in mezzo e Leao a sinistra, suo ruolo naturale. Un'altra opzione sarebbe quella del 4-4-1-1, con l'americano Pulisic esterno di centrocampo e Loftus alle spalle dell'attaccante.

 

