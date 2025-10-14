Il sostituto sarebbe il giovane Zachary Athekame, classe 2004 arrivato dallo Young Boys durante il calciomercato estivo. L'allenatore livornese, però, potrebbe pensare anche ad un cambio di modulo vista l'assenza del belga. Potrebbe esserci un turno alle origini, con un 4-3-3: De Winter o Tomori come terzino destro nella difesa a quattro.
A centrocampo invece, il croato Luka Modric agirebbe da regista con, al suo fianco, i francesi Fofafa e Rabiot. In attacco invece, potremmo vedere titolari Pulisic, Gimenez in mezzo e Leao a sinistra, suo ruolo naturale. Un'altra opzione sarebbe quella del 4-4-1-1, con l'americano Pulisic esterno di centrocampo e Loftus alle spalle dell'attaccante.
