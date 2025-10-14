Una serata magnifica per la Nazionale U21, tutta a 'tinte rossonere'. A segnare il gol del momentaneo 2-0 è stato il giovane Francesco Camarda, in prestito al Lecce, su assist di Bartesaghi: al 67esimo Bartesaghi si inserisce dalla sinistra superando la difesa per poi servire un bellissimo pallone a Camarda che, di conseguenza, manda il pallone in rete.
Italia U21, un tandem rossonero: doppietta per Camarda su assist di Bartesaghi
Milan, che serata per Camarda e Bartesaghi in Nazionale—
Ma non è finita qui. Poco dopo, al minuto 71 arriva la doppietta. Un tandem tutto rossonero nella Nazionale, con il Milan che non può che essere felice nel vedere 2 dei suoi gioielli protagonisti. Camarda, come detto in precedenza, è stato mandato in prestito al Lecce per trovare quella continuità che quest'anno, al Milan, non avrebbe potuto avere. Il prossimo anno, come riferito pochi giorni fa da Zlatan Ibrahimovic, Camarda farà ritorno a Milano. Da non sottovalutare neanche la prova di Bartesaghi, che si sta guadagnando sempre più spazio nello scacchiere di Massimiliano Allegri.
