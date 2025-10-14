Pianeta Milan
Centro Sportivo Vismara, sede del settore giovanile del Milan (getty images)
Weekend pieno zeppo di impegni per le giovanili del Milan: ecco, di seguito, il resoconto con tutti i match
Weekend pieno zeppo di impegni per le giovanili rossonere. In campo è scesa anche la Primavera femminile che, alla quarta giornata contro l'arazzo, è riuscita a conquistare i tre punti grazie ad un gol nel primo tempo di Montaperto. Un big match andato in scena nel weekend però riguarda l'under18: sconfitta amara per 2-1 contro Linter in trasferta. In merito, il club rossonero ha fatto un resoconto con tutti i risultati delle giovanili impegnate nel weekend. Ecco, di seguito, il resoconto:

(Fonte acmilan.com) - Terza vittoria di fila tenendo anche la porta inviolata per la Primavera femminile, è bastato l'1-0 per battere l'Arezzo e agganciare il secondo posto in campionato. Derby amaro per l'Under 18, ko 1-2. Brillante e netto il raccolto di Under 16 e Under 15 a Venezia: 4-2 per i ragazzi di Mister Parolo che restano in piena zona di vertice e 4-1 per i ragazzi di Mister Cresta che rimangono da soli in vetta. Bene il bilancio di Under 14 e Under 13: 5-3 (poker di Kostyuk) e 2-1, doppio successo sulla Juve. Sorride anche l'Under 15 femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Arezzo 1-0 (16'st Montaperto)

  • UNDER 18: 6ª giornata, Inter-Milan 2-1 (32'st Batistini)

  • UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Iris-Milan 2-0

  • UNDER 16: 5ª giornata, Venezia-Milan 2-4 (10' Piazza, 40' Sorrentino, 13'st Borsa, 28'st Esposti)

  • UNDER 15: 5ª giornata, Venezia-Milan 1-4 (14'st Braida, 19'st Zaidane, 26'st Tebaldi, 43'st Santopaolo)

  • UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Frog Milano-Milan 0-6 (Borghi x3, Ferrari, Salvalaggio, Quaglia)

  • UNDER 14: campionato, Milan-Juventus 5-3 (Kostyuk x4, Colombo)

  • UNDER 13: campionato, Milan-Juventus 2-1 (Ruggeri, Mamadou)

  • UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Cimiano 3-4 (Campanella x2, Nembri)

  • UNDER 12: campionato, Milan-Franco Scarioni 5-2 (Ilardi, Portanova, Caca, Campus, Perfetti)

  • UNDER 11: campionato, Cimiano-Milan 2-2 (Caliari, Sabella)

  • UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Cimiano-Milan 3-1 (Aliprandi)

  • UNDER 10: campionato, Milan-Lombardia Uno 6-0 (Grazioli x2, Mineo x2, Pisani, Morganella)

  • UNDER 10: recupero campionato, Franco Scarioni-Milan 5-10 (Bamba x4, Mineo x2, Trovato, Pisani, Casati, Beltrame)

  • UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Sangiuliano-Milan 4-0

  • UNDER 9: campionato, Sedriano-Milan 2-7 (Bonfanti x2, Pagani, Mboup, Meroni, Tobia, Villa)

