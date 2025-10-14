Weekend pieno zeppo di impegni per le giovanili rossonere. In campo è scesa anche la Primavera femminile che, alla quarta giornata contro l'arazzo, è riuscita a conquistare i tre punti grazie ad un gol nel primo tempo di Montaperto. Un big match andato in scena nel weekend però riguarda l'under18: sconfitta amara per 2-1 contro Linter in trasferta. In merito, il club rossonero ha fatto un resoconto con tutti i risultati delle giovanili impegnate nel weekend. Ecco, di seguito, il resoconto:

(Fonte acmilan.com) - Terza vittoria di fila tenendo anche la porta inviolata per la Primavera femminile, è bastato l'1-0 per battere l'Arezzo e agganciare il secondo posto in campionato. Derby amaro per l'Under 18, ko 1-2. Brillante e netto il raccolto di Under 16 e Under 15 a Venezia: 4-2 per i ragazzi di Mister Parolo che restano in piena zona di vertice e 4-1 per i ragazzi di Mister Cresta che rimangono da soli in vetta. Bene il bilancio di Under 14 e Under 13: 5-3 (poker di Kostyuk) e 2-1, doppio successo sulla Juve. Sorride anche l'Under 15 femminile.