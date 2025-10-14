Pianeta Milan
Ex Milan, è ufficiale: Tomasson non è più il Commissario Tecnico della Svezia

E' ormai ufficiale. Dopo i disastrosi numeri collezionati in panchina, L'ex Milan Tomasson non è più il commissario tecnico della Svezia
E' ormai ufficiale. Dopo i disastrosi numeri collezionati in panchina, Jon Dahl Tomasson non è più il commissario tecnico della Svezia. L'ex giocatore del Milandopo un solo anno e mezzo, lascia la panchina della Svezia. A contribuire al suo esonero son stati i bruttissimi risultati conquistati fino a questo momento: dopo il k.o subito contro il Kosovo per 1-0, la Svezia si trova ultima nel gruppo B a un solo punto dopo ben 4 giornate.

A comunicare la scelta è stata la Federazione calcistica svedese (SVFF) che, con un comunicato pubblicato sui propri canali, ha dichiarato: “Il consiglio direttivo della Federcalcio svedese ha deciso di revocare l'incarico di Jon Dahl Tomasson come allenatore della Nazionale maschile. La decisione si basa sulla mancanza di risultati nelle qualificazioni ai Mondiali”.

Simon Astrom, Presidente della Federazione, ha voluto commentare la scelta fatta in ottica playoff: “La decisione presa dal consiglio direttivo della Federazione si basa sul fatto che la Nazionale maschile non ha ottenuto i risultati sperati. C'è ancora la possibilità di accedere ai playoff a marzo e la nostra responsabilità è garantire le migliori condizioni possibili per raggiungere la fase finale dei Mondiali. A questo proposito, crediamo che sia necessaria una nuova leadership, sotto forma di un nuovo commissario tecnico della Nazionale”

