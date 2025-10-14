Simon Astrom, Presidente della Federazione, ha voluto commentare la scelta fatta in ottica playoff: “La decisione presa dal consiglio direttivo della Federazione si basa sul fatto che la Nazionale maschile non ha ottenuto i risultati sperati. C'è ancora la possibilità di accedere ai playoff a marzo e la nostra responsabilità è garantire le migliori condizioni possibili per raggiungere la fase finale dei Mondiali. A questo proposito, crediamo che sia necessaria una nuova leadership, sotto forma di un nuovo commissario tecnico della Nazionale”