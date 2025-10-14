Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan. I rossoneri, infatti, giocheranno questa domenica allo stadio San Siro contro la Fiorentina. Oggi si inizia la preparazione con i giocatori in gruppo per Massimiliano Allegri. Una buona notizia per Saelemaekers nonostante l'infortunio. Leao cerca di dare risposte importanti. La possibile soluzione di Allegri. Novità importanti anche per Ardon Jashari. Ecco le news più importanti pubblicate nella mattinata di Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA
