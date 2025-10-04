Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha annunciato quali saranno i prossimi passi per lo stadio in un'intervista per 'milanofinanza.it'

Completate le pratiche di rogito per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe , Milan e Inter si affideranno nelle mani di Norman Foster+Partners e Manica per il progetto del nuovo stadio. Paolo Scaroni - presidente del club rossonero - ha annunciato quali saranno i prossimi passi all'interno di un'intervista per 'milanofinanza.it' ( qui l'intervista completa ). Di seguito, si riporta un suo passaggio.

Le parole del presidente del Milan: "Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. Da quel momento potrà partire la progettazione nei dettagli del nuovo stadio che abbiamo già affidato a Norman Foster+Partners e Manica, due eccellenze del settore. Per vedere il progetto completo bisognerà attendere dai sei agli otto mesi. Successivamente si passerà all’analisi della Conferenza dei servizi, che richiederà altri sei mesi. Al netto dei piccoli contrattempi che su progetti di queste dimensioni possono sempre presentarsi, il nostro obiettivo è completare lo stadio nel 2030".