Milan-Como in Australia? Le parole del commissario UE

Da tempo si discute della possibilità di disputare Milan-Como , partita di Serie A, in Australia. L'ipotesi è nata dal fatto che San Siro sarà inagibile in corrispondenza della data programmata per la gara. In quel periodo, infatti, lo stadio sarà a disposizione per la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tuttavia, non c'è ancora nulla di certo. Un aggiornamento sulla questione lo ha dato Glenn Micallef, commissario dell’Unione Europea per l’equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport. Il commissario UE ha parlato a 'The Athletic'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Le sue parole: "La mia posizione è chiara: le competizioni europee dovrebbero svolgersi in Europa. Giocare partite di campionato fuori dall’Europa è un tradimento delle comunità locali e dei tifosi ai quali questi club devono gran parte dei loro successi. Per i nostri cittadini non si tratta solo di una competizione, ma di comunità, amicizia, famiglia. Portare queste competizioni fuori dall’Europa è un sintomo di problemi molto più ampi legati alla sostenibilità nel calcio. Un calendario di partite sovraccarico, con nuove competizioni che competono anche con i campionati nazionali, significa che i ricavi nell’ecosistema devono essere spinti ancora più al limite. Le professioni non regolamentate nello sport hanno molti effetti inflazionistici. Il pricing dinamico è un altro caso in cui i tifosi sono penalizzati. Dovrebbe esserci una discussione onesta sulle cause più ampie di questi problemi, invece di guardare a portare le partite nazionali fuori dall’Europa".