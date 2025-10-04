Milan, Dutu: 'Cercherò di impormi anche in ambito Prima Squadra'

Matteo Dutu, giovane difensore rossonero, parla del suo arrivo al Milan e non solo: ecco le sue importanti parole a Milan TV
"L’inserimento è stato abbastanza facile, grazie proprio allo staff, alla dirigenza, ai ragazzi ma anche lo staff non tecnico, come quello sanitario e i magazzinieri, tutte persone ottime con cui mi trovo bene, facili da lavorare insieme e passare del tempo". Matteo Dutu, giovane difensore rossonero, parla così del suo 'ingresso' nel Milan Futuro di Massimo Oddo: "L’inserimento è stato agevolato da loro. Adesso mi sento molto bene, quasi a casa, dato che passiamo la maggior parte della giornata qua. Speriamo di continuare così", queste le parole del giocatore a 'Milan TV'.
Milan, parla Dutu
Sull'arrivo al Milan: "Inizialmente il trasferimento non è stato facile perché è stato il mio primo anno fuori casa, quindi i primi mesi devo dire la verità ho sofferto un po’ l’allontanamento da casa, non ero abituato. Successivamente mi ha accolto bene sia la città sia la società, mi trovo molto molto bene qua. Essendo il mio idolo Nesta il passaggio sembra quasi fatto apposta, ci penso subito, però qui a Milano sto bene e cercherò di impormi anche in ambito Prima Squadra".