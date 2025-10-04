Milan, Dutu: 'Cercherò di impormi anche in ambito Prima Squadra'

Sull'arrivo al Milan: "Inizialmente il trasferimento non è stato facile perché è stato il mio primo anno fuori casa, quindi i primi mesi devo dire la verità ho sofferto un po’ l’allontanamento da casa, non ero abituato. Successivamente mi ha accolto bene sia la città sia la società, mi trovo molto molto bene qua. Essendo il mio idolo Nesta il passaggio sembra quasi fatto apposta, ci penso subito, però qui a Milano sto bene e cercherò di impormi anche in ambito Prima Squadra".