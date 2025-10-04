Milan, Dutu: 'Cercherò di impormi anche in ambito Prima Squadra'

Pianeta Milan
Dutu messaggio chiaro: “Cercherò di impormi anche in ambito Prima Squadra”

Matteo Dutu, giovane difensore rossonero, parla del suo arrivo al Milan e non solo: ecco le sue importanti parole a Milan TV
Emiliano Guadagnoli
"L’inserimento è stato abbastanza facile, grazie proprio allo staff, alla dirigenza, ai ragazzi ma anche lo staff non tecnico, come quello sanitario e i magazzinieri, tutte persone ottime con cui mi trovo bene, facili da lavorare insieme e passare del tempo". Matteo Dutu, giovane difensore rossonero, parla così del suo 'ingresso' nel Milan Futuro di Massimo Oddo: "L’inserimento è stato agevolato da loro. Adesso mi sento molto bene, quasi a casa, dato che passiamo la maggior parte della giornata qua. Speriamo di continuare così", queste le parole del giocatore a 'Milan TV'.

Sull'arrivo al Milan: "Inizialmente il trasferimento non è stato facile perché è stato il mio primo anno fuori casa, quindi i primi mesi devo dire la verità ho sofferto un po’ l’allontanamento da casa, non ero abituato. Successivamente mi ha accolto bene sia la città sia la società, mi trovo molto molto bene qua. Essendo il mio idolo Nesta il passaggio sembra quasi fatto apposta, ci penso subito, però qui a Milano sto bene e cercherò di impormi anche in ambito Prima Squadra".

Dutu conclude: "Quest’anno sicuramente c’è un bel gruppo giovane, però attraverso i ragazzi più vecchi c’è esperienza, voglia di fare, voglia di imparare. In campo si vede durante la settimana, ma anche al di fuori dal campo siamo un bel gruppo e riusciamo ad organizzare magari qualche cena, qualche uscita. Si sta creando un bel gruppo e sono molto felice di questo".

