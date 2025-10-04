Pianeta Milan
INTERVISTE

RedBird venderà dopo il nuovo stadio? Scaroni: “Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha smentito a 'milanofinanza.it' le voci sulla cessione di RedBird dopo la costruzione del nuovo stadio. Ecco le sue parole circa le intenzione di Gerry Cardinale
Il Milan e l'Inter completeranno a breve l'acquisto di San Siro e delle aree circostanti. Questo sarà solo il primo passo di molti altri. L'esito finale sarà un nuovo impianto moderno e funzionale, nuovamente condiviso. Si tratta di uno step fondamentale per la sostenibilità economica dei due club e per la loro competitività a livello internazionale. Circolano voci su una possibile cessione futura del Milan da parte di RedBird dopo la costruzione dello stadio. Rispetto a tali voci, ha risposto Paolo Scaroni. Il presidente rossonero lo ha fatto in un'intervista per 'milanofinanza.it'.

Scaroni sulla possibile cessione di RedBird

Scaroni risponde: "Non c’è un collegamento tra la realizzazione dello stadio e la speculazione immobiliare o la cessione dei club. Certamente vogliamo il nuovo impianto perché creerà valore per Milan e Inter e gli permetterà di essere più competitive a livello internazionale".

E ancora: "Per quanto ci riguarda RedBird e Gerry Cardinale hanno lo sport come vocazione e l'acquisizione del Milan è stata il loro investimento più rilevante da quando sono partiti. Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan per molto tempo e lo stadio è un tassello fondamentale in un percorso che punta a rafforzare il Milan come istituzione sportiva e azienda moderna, solida e ambiziosa. Sono sicuro che lo farà appassionare ancor di più al Milan e all'Italia".

