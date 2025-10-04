Nuovo stadio, Scaroni: “Ci aspettiamo un sostanziale aumento dei ricavi”

Milan e Inter lasceranno San Siro tra qualche anno. Ormai - come è ben noto - la decisione è ufficiale. I due club meneghini completeranno a breve l'acquisto di San Siro e delle zone limitrofe. L'attuale impianto, infatti, non garantisce la sicurezza necessaria a lungo termine e, in più, non permette alle due squadre di ottenere ricavi paragonabili alle big del calcio europeo. Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto sul tema dell'attuale San Siro e del futuro impianto all'interno di un'intervista per 'milanofinanza.it' (qui l'intervista completa).