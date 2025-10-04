Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto di nuovo sul tema San Siro a seguito delle parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Ecco le sue parole secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza'
Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera della vendita dello stadio e delle zone circostanti a Milan e Inter. Adesso le squadre devono chiudere le pratiche di rogito per tale acquisizione entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo storico-architettonico della Soprintendenza sul secondo anello di San Siro. In ogni caso, prosegue inesorabilmente il dibattito intorno allo stadio per la città di Milano. Due giorni fa è intervenuto sul tema il presidente del Senato Ignazio La Russa, contestando la decisione di demolire San Siro. Secondo quanto riporta 'Calcio e Finanza', il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sul tema dello stadio anche per rispondere alle parole di La Russa. Lo ha fatto alla Leopolda di Firenze.
Sala torna sul tema San Siro
Le parole del sindaco Sala: "Se Milano vuole essere una città moderna, internazionale, non può avere timore a dire che lo stadio ha i suoi anni e che il Politecnico fa continue verifiche perché il terzo anello vibra. Si prende la cosa con coraggio e io sono stato coraggioso, ho visto il problema sul tavolo e non mi sono girato dall’altra parte".