Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto di nuovo sul tema San Siro a seguito delle parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Ecco le sue parole secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza'
Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera della vendita dello stadio e delle zone circostanti a Milan e Inter. Adesso le squadre devono chiudere le pratiche di rogito per tale acquisizione entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo storico-architettonico della Soprintendenza sul secondo anello di San Siro. In ogni caso, prosegue inesorabilmente il dibattito intorno allo stadio per la città di Milano. Due giorni fa è intervenuto sul tema il presidente del Senato Ignazio La Russa, contestando la decisione di demolire San Siro. Secondo quanto riporta 'Calcio e Finanza', il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sul tema dello stadio anche per rispondere alle parole di La Russa. Lo ha fatto alla Leopolda di Firenze.

Le parole del sindaco Sala: "Se Milano vuole essere una città moderna, internazionale, non può avere timore a dire che lo stadio ha i suoi anni e che il Politecnico fa continue verifiche perché il terzo anello vibra. Si prende la cosa con coraggio e io sono stato coraggioso, ho visto il problema sul tavolo e non mi sono girato dall’altra parte".

La risposta alle parole del presidente del Senato: “La Russa dice di tenere San Siro perché ci sono altre squadre che possono usarlo oltre a Inter e Milan. Allora chieda al ministro Abodi di andare a reclutare squadre che vengano a giocare a Milano, gli facciamo un contratto di affitto. Sono tutti capaci a giudicare il lavoro degli altri”.

