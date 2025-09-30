Sarà un impianto di 71.500 posti, su due anelli, che costerà circa 1,3 miliardi di euro a rossoneri e nerazzurri. Le tempistiche? Nel giro di un anno arriverà il progetto definitivo per lo stadio che, come noto, è stato affidato agli studi di Lord Norman Foster e David Manica. Quindi, nel 2027, inizierà la costruzione dell'impianto sportivo al fianco dell'attuale stadio di San Siro.
Ecco cosa succederà nei prossimi anni—
A lavori ultimati, 2031 o 2032, Milan e Inter demoliranno, quasi totalmente, lo stadio 'Meazza', del quale verrà conservata soltanto una piccola parte. Rossoneri e nerazzurri - ricorsi, inevitabili, ai tribunali permettendo - possono cominciare ora a pensare davvero a un futuro migliore. Sicuramente più ricco.
