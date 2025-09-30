Pianeta Milan
Milan e Inter, lo stadio di San Siro è vostro: il Consiglio Comunale approva la vendita. I prossimi passi

Stadio San Siro a Milan e Inter, ora è ufficiale: sì del Consiglio Comunale alla vendita
Nella notte (ore 03:45) il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Che ora potranno realizzare il nuovo impianto sportivo condiviso
Il Consiglio Comunale di Milano, nella notte, intorno alle ore 03:45, ha votato favorevolmente la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Il provvedimento è passato al vaglio dell'assise civica con 24 voti favorevoli, 20 contrari e 2 consiglieri che non hanno partecipato alla votazione. La vendita andrà formalizzata entro il prossimo 10 novembre, per evitare che scatti il vincolo architettonico sul secondo anello dello stadio 'Meazza'.

Vendita stadio San Siro a Milan e Inter, è fatta!

Si tratta, ad ogni modo, di una svolta storica, epocale, per il calcio a Milano. Milan e Inter, infatti, ora sono entrati in possesso, per poco più di 197 milioni di euro (prezzo stabilito dall'Agenzia delle Entrate) del luogo, dei terreni e dei permessi per costruire il loro nuovo stadio condiviso.

Sarà un impianto di 71.500 posti, su due anelli, che costerà circa 1,3 miliardi di euro a rossoneri e nerazzurri. Le tempistiche? Nel giro di un anno arriverà il progetto definitivo per lo stadio che, come noto, è stato affidato agli studi di Lord Norman Foster e David Manica. Quindi, nel 2027, inizierà la costruzione dell'impianto sportivo al fianco dell'attuale stadio di San Siro.

Ecco cosa succederà nei prossimi anni

A lavori ultimati, 2031 o 2032, Milan e Inter demoliranno, quasi totalmente, lo stadio 'Meazza', del quale verrà conservata soltanto una piccola parte. Rossoneri e nerazzurri - ricorsi, inevitabili, ai tribunali permettendo - possono cominciare ora a pensare davvero a un futuro migliore. Sicuramente più ricco.

