Nella notte (ore 03:45) il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Che ora potranno realizzare il nuovo impianto sportivo condiviso

Daniele Triolo Redattore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 08:34)

Il Consiglio Comunale di Milano, nella notte, intorno alle ore 03:45, ha votato favorevolmente la delibera per la vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Il provvedimento è passato al vaglio dell'assise civica con 24 voti favorevoli, 20 contrari e 2 consiglieri che non hanno partecipato alla votazione. La vendita andrà formalizzata entro il prossimo 10 novembre, per evitare che scatti il vincolo architettonico sul secondo anello dello stadio 'Meazza'.