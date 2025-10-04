"Senza Tudor, l'anno scorso non saremmo arrivati in Champions League. Dobbiamo ricordare in che situazione disastrosa ha trovato la Juve. Lui è l'unico che rappresenta veramente lo spirito juventino, perché due anni fa si è sbagliato a non prendere Conte, che non chiedeva molto. Invece, si è scelto Motta. Ora c'è Tudor. Il problema è la bravura dei giocatori, bisogna ammetterlo. Senza certi sbagli, avremmo vinto. Sono 5 partite di campionato e 2 di Champions League, e noi abbiamo un gruppo di giocatori nuovi. Serve pazienza, perché la loro qualità non è come quella degli altri. Il compito di Tudor è far credere a questi ragazzi che possono competere. Bisogna avere molta pazienza, è una squadra in costruzione, mentre le altre hanno giocatori forti da almeno due anni, come Inter e Napoli, che sono più avanti. Però nel calcio tutto può succedere, vedremo tra qualche partita. Non possiamo negare la realtà."