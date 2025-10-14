In attesa del rogito, che arriverà verso la fine di ottobre, è stata creata la Stadio San Siro Spa, la società che avrà il compito di acquistare l'area dal Comune Milanese e costruirci poi lo stadio. L'Spa è controllata al 100% da NSM Holding, una joint venture formata da Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter).Nel consiglio, ovviamente, ci sono i rappresentanti dei due club: RedBird e Oaktree.