Milan e Inter, il nuovo stadio prende forma: nasce una nuova Spa, i dettagli

Si avvicina un momento storico davvero grande: l'attuale stadio di San Siro passerà, a breve, a Milan ed Inter: i dettagli
Alessia Scataglini
Si avvicina un momento storico davvero grande: l'attuale stadio di San Siro passerà, a breve, a Milan ed Inter. I due club meneghini stanno continuando a lavorare per definire tutta la struttura societaria che andrà a gestire il progetto legato al nuovo impianto, occupandosi dei terreni fino alla costruzione dello stadio.

In attesa del rogito, che arriverà verso la fine di ottobre, è stata creata la Stadio San Siro Spa, la società che avrà il compito di  acquistare l'area dal Comune Milanese e costruirci poi lo stadio. L'Spa è controllata al 100% da NSM Holding, una joint venture formata da Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter).Nel consiglio, ovviamente, ci sono i rappresentanti dei due club: RedBird e Oaktree.

La governance è paritaria: 6 membri totali, 3 rossoneri e 3 nerazzurri:

  • Katherine Ralph (Oaktree), presidente

  • Massimiliano Catanese (membro del CdA dell’Inter);

  • Carlo Ligori (Oaktree);

  • Filippo Guidotti Mori (direttore finanziario del Milan);

  • Stefano Cocirio (CFO del Milan);

  • Francesco Bramante ( RedBird).

    La nuova Spa non si occuperà solamente della costruzione dello stadio, ma anche di tutto il contorno: spazi commerciali, piscine, ristoranti, palestre e tanti altri servizi, in modo da tenere un area moderna e attiva 365 giorni all'anno.

